Musik vom Schwarzen Bären

Black Bear's Boogie spielen am 13. Oktober 2019 um 15 Uhr in Havelse

Vier junge Musiker, jeder ein Virtuose auf seinem Instrument. Zusammen nennen sie sich Black Bear's Boogie. Mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Saxophon interpretieren sie bekannte und verloren geglaubte Perlen aus dem Great American Songbook, in dem u.a. die Namen Herbie Hancock, Duke Ellington, Charlie Parker und Dizzy Gillespie auftauchen . Es ist eine Mischung von Swing, Jazz und einem Schuss Latin, die sie zu Gehör bringen und bei der sich das eine ums andere Mal die Beine automatisch zu bewegen beginnen. Diese phantastischen Musiker können Sie am 13. Okt. 2019 um 15 Uhr in der Versöhnungskirche in Havelse erleben. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Für Getränke, Kaffee und Kuchen wird gesorgt.