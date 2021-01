Mühle in Horst (Stadt Garbsen)

Die Horster Mühle erhielt bereits 1855 eine Hilfsdampfmaschine. So konnte Heidemann auch in windärmeren Zeiten mahlen. 1863 erhielt Friedrich Heidemanns Bruder die Mühle. Später kaufte sie der Großvater des namensgebenden Besitzers Koopmann. 1923 wurde die Mühle zur reinen Motormühle mit Elektroantrieb umgebaut. Erst 1976 wurde sie stillgelegt.Der Mühlenturm samt der vorhandenen Technik wurde 2000 bis 2001 restauriert. Eine neue Kappe wurde aufgesetzt und ein Gebäude an die Mühle angebaut. Neue Wohngebäude recht nahe der Mühle sollten die Restaurierung finanziell möglich machen. Im Februar 2014 fand die erste Trauung in der Mühle statt.Den Zustand im Inneren des Mühlengebäudes zeigt Dieter Goldmann bei einem Rundgang vor fünf Jahren. Inzwischen wurde das Wohnhaus der Mühlenstelle grundrenoviert. Es war 1895 erbaut worden, nachdem das näher an der Mühle gelegene Wohnhaus abgebrannt war.Das Äußere des Mühlenturms hat nur 20 Jahre nach der Restaurierung bereits gelitten.Bilder aus dem Jahr 2016:Literatur: Rüdiger Hagen, Wolfgang Neß, Mühlen in Niedersachsen. Stadt und Region Hannover, Petersberg 2015 (= Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Bd. 44)Hans Ehlich, Richters Sprüche, Müllers Mühlen und Schiffe auf der Leine, (= Schriftenreihe zur Stadtgeschichte, Heft 7), Garbsen 1995, S. 38-52„Leine-Zeitung“ vom 13.2.2014Akten im Nds. Landesarchiv Hannover, z.B. im Bestand NLA, NLA Hannover, Hann. 75 Neustadt und NLA, NLA Hannover, Hann. 88A