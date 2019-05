Maibaumaufstellen – eine Tradition in Berenbostel

Wie jedes Jahr am 1. des Wonnemonats Mai wurde heute - mittlerweile traditionell - der Maibaum im Bürgerpark Berenbostel geschmückt und durch die Freiwillige Feuerwehr unseres Stadtteils mit vereinten Kräften in die Senkrechte gebracht. Ein Kranz sowie die Wappen der Vereine und Sponsoren zieren die Spitze.Die Ansprache kam vom Nachfolger des kürzlich verstorbenen Bürgermeisters. Gunter Koch ist der NEUE an der Spitze von Berenbostel und Förderer der Berenbosteler Schützen. Nicht nur die Ansprache, sondern auch der Bockbier-Anstich gehörten zu seinen Obliegenheiten bei diesem Fest. Viele Bürger von Berenbostel waren wieder gekommen und genossen bei frühlingshafter Sonne das gespendete Bockbier, Grillwürstchen, Kuchen, Kaffee und andere leckere Getränke, wie die selbstgemachte Erdbeerbowle vom Schützenverein.Hauptorganisator Frank Bähre, auch aktives Mitglied im Schützenverein Berenbostel, wurde mit viel Applaus bedacht, als ihm Gunter Koch für die viele Vorbereitungsarbeit dankte. Aber auch die vielen fleißigen Helfer aus den verschiedenen Vereinen und nicht zuletzt der Feuerwehr vergaß er nicht bei seinen Dankesworten.Zur musikalischen Untermalung war auch wieder das Musikkorps der Feuerwehr Arnum angereist und spielte fröhlich auf. Auch sie gehören schon zu einer festen Größe dieser schönen Tradition