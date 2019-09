„Herrn Blumes Gespür für Garbsen“ - Fotos von Hans-Werner Blume aus Garbsen

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, ist zurzeit die Sonderausstellung „Herrn Blumes Gespür für Garbsen“ mit Fotos von Hans-Werner Blume aus Garbsen zu sehen.

Sehr vielen Garbsener Bürgern sind die Jahreskalender von Hans-Werner Blume wohl bekannt, mit schönen Monatsfotos zu Garbsener Motiven. Seit über 20 Jahren gestaltet er diese Kalender. Aus seiner umfangreichen und vielfältigen Fotosammlung zeigt er nun eine interessante Auswahl.

Die Sonderausstellung wird auch an weiteren Öffnungsterminen des Heimatmuseums zu sehen sein: An den Sonntagen: 10.11., 24.11. und 08.12.2019, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum.

Die Heimatvereine Garbsens und weitere Helfer bieten dann jeweils Kuchen und Kaffee an, bei der Eröffnung am 8.9. wird das der Heimatverein Berenbostel tun.

Auf Wunsch können neben den genannten Öffnungszeiten des Heimatmuseums für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Herrn Stölting,

Tel. 05137 / 717 65).