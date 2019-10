Harvst - Aust/Oorn - Oornfier -- Herbst - Ernte - Erntedank

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Dönderdag, 24. Oktober, kört wi Platt in Stelje/Stelingen



´t geiht we´er los: Dat Winterhalfjoahr steiht vör de Dör, Tiet, in de Schummeri seck we´er wat up Platt tau vertellen. Siet Joahrn is dat keen Thema mehr west, man nu willt wi dat we´er ut de Versenkung rutkramen. De Aust/Oorn is förbi, dat Korn is in de "Schüün" (meist ja Silos), de Kantuffeln sünnt ut de Ier rut, de Zuckerröven luert up´n Transport na de Zuckerfabriken, un ok de Appels und Birnen in´n Goarn teuben in´n Keller, dat se tau Wiehnachten up de "Bunten Töllers" tau liggen komen. (Wenn´n noch sückse Töllers gifft...)



Darümme willt wi över de Aust, de Oornt, spräken, wat dat freuher tau bedüden harre, wat vandage. De Städters sünnt wiet weg von de Aust. Et gifft ja allns in´n Supermarkt. Ok Appels, Kantüffeln, Zucker, Brot. Wat het dat mee de Aust tau daun...?



Af und tau mutt´n seck dat mol we´er för Ogen holln un över nadinken. Dat willt wi verseuken. Un doartau lest wi ok Geschichten und Gedichten, den anner klauke Lüe schreeben hebbet - oder ok wi sülben.



Dat´s nich blots wat för Buern un Goarners, dat´s för elkeen en Thema. Kiekt Sei doch mol rin. Dat lohnt seck. Dat geiht iernsthaftig tau un lustig tauglieks. Up Platt. Sei spräket kein Platt? Wes Sei nich bang, denne hört Sei up Platt tau. Oder Sei segget wat up Hochdüütsch. Geiht ok.



Also: 24. Oktober, Klock 19:30, Sporthof Stelingen.

Wi seiht üsch.



Jürgen B. Hartig