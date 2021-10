Glücksmomente und dunkle Geschichten

Garbsen : Homeyers Hof |

 Hannover, Glücksmomente und dunkle Seiten, Heike Wolpert hat sie beide gefunden und stellt sie nun vor. Unterstützt von Freundin Anke Meyer erzählt sie von glücklichmachenden Orten und ebensolchen Fügungen. Doch auch dunkle Flecken finden sich in der Leinemetropole - nicht alle sind sie düster. Lassen Sie sich überraschen und gut unterhalten.



wann: am Sonntag, den 14.11., um 17 Uhr

wo: Homeyers Hof, Frielinger Str. 12 in Garbsen.



Fürs leibliche Wohl sorgt in bewährter Weise die Homeyers Hof-Küche bereits ab 15 Uhr