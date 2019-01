Garbsener Autorin schreibt ein Buch für den Tierschutz

Mio – Ein Katerleben

Die Garbsener Autorin Birgit Behle-Langenbach kann sich ein Leben ohne Tiere gar nicht vorstellen. Und so kümmert sie sich nicht nur liebevoll um ihre eigenen Vierbeiner, sondern versucht auch zu helfen, wo sie nur kann. Schon als junges Mädchen engagierte sie sich im Tierschutz, arbeitete ehrenamtlich als Tierschutzinspektor und eröffnete Deutschlands erstes Heim für Kleintiere in ihrer Geburtsstadt Korbach.2014 nahm sie einen betagten Kater auf, der dringend ein neues Zuhause brauchte. Seine berührende Lebensgeschichte ließ die Autorin nicht mehr los und so entschied sie sich, diese aufzuschreiben.Deshalb plante sie ein kleines Buchprojekt, um damit anderen Tieren zu helfen, die in eine ähnliche Situation geraten sind, wie damals ihr Mio. Zur Unterstützung konnte Behle-Langenbach die Illustratorin Peggy Chilian begeistern, die ohne zu zögern für den guten Zweck zum Pinsel griff und die Geschichte des kleinen Katers in wundervollen Zeichnungen bildlich umsetzte.Der komplette Erlös aus dem Buchverkauf geht an den Verein Ein Zuhause für Tiere e.V. in Rosenau. Hier finden behinderte, chronisch kranke und ungewollte Katzen und Hunde ein endgültiges Zuhause und werden bis zum Schluss liebevoll versorgt und tierärztlich bestens betreut.Am 2. Februar 2019 steht der Verein im Mittelpunkt der Sendung "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" (VOX, 19.10 Uhr). Weitere Infos gibt es auch auf www.ein-zuhause-fuer-tiere.deMan bekommt das Buch überall dort, wo es Bücher gibt. Es ist erhältlich als Hardcover, Paperback und als eBook.Buch: 108 SeitenVerlag: treditionSprache: DeutschISBN-10: 3748202768ISBN-13: 978-3748202769ASIN: B07MSDRCFHab 12 Jahre