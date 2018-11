Garbsen : Grundschule Frielingen |

Am 01.Dezember 2018 ab 15.00 Uhr findet der traditionelle Weihnachtsmarkt der Frielinger Vereine in und vor der Grundschule am Mühlenweg statt.

Ein Kunsthandwerkermarkt lädt zum Stöbern ein.

Leckereien für Groß und Klein gibt es, wie, Kuchen /Torte, Schmalzbrote, Bratwürstchen, Pommes, Brezel,

Fischbrötchen, Crepes, Stockbrot..., zu Trinken werden Glühwein, "Frielinger Schein", Punsch, Kakao, Bier,

edle Tropfen... gereicht.

Tolle Angebote sind auch für Kinder geplant.

Spiele werden vorbereitet, ein Märchenerzähler besucht Frielingen, die Bastelstube und ein

Kinderkarussell warten auf die kleinen Gäste.

Es kann beim Erklingen vieler Weihnachts-

lieder mitgesungen und bei

Tanzvorführungen gestaunt werden.

Schaut doch mal vorbei!

Wir freuen uns auf Klein und Groß, Alt und Jung.

Die AG „Frielinger Weihnachtsmarkt “