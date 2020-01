Feiern Evensen, Metel und Abbensen im Jahre 2021?

Das Alter unserer Dörfer wird gerne bestimmt, um mit der Dorfgemeinschaft zu feiern. Metel, Evensen und Abbensen könnten im nächsten Jahr ihr 800jähriges Bestehen zum Anlass nehmen.Harenberg (Stadt Seelze) feiert in diesem Jahr sein 800-jähriges Bestehen. Das war eine der ersten Mitteilungen des Jahres 2020 in der Lokalzeitung. In der Regel ist damit die älteste Erwähnung des Ortes in einem historischen Dokument gemeint, das noch heute nachweisbar ist.Im Mittelalter wurden wesentlich weniger schriftliche Dokumente erzeugt als später. Durch Kriege, Brände und andere Ereignisse ging manches verloren. Manches blieb durch Abschriften erhalten. Hinzu kommt, dass mit gefälschten Urkunden Politik gemacht und um Macht und Besitz gestritten wurde.Und es gab vielfach gab es an der Stelle des heutigen Ortes schon vor dem magischen Datum eine Besiedelung – ungeachtet einer prähistorischen Besiedelung. Wenn es sich also nicht um einen „echten Geburtstag“ handelt, ist eine Feier dennoch eine gute Möglichkeit, als Dorfgemeinschaft zusammen zu kommen, zurück in die Geschichte, aber auch voraus in die Zukunft zu blicken. „850 Jahre gelebte Dorfgemeinschaft“ ist natürlich eine journalistische Zuspitzung.Große Städte nutzen die „runden Zahlen“ schon länger als Marketinginstrument. Bielefeld hat in 2014 das 800jährige Bestehen voll ausgereizt. Die Stadt Hannover hat das eigentlich „krumme“ Jubiläum von 775 Jahren in 2016 ganzjährig kommuniziert. Die deutlich kleinere Stadt Templin in Brandenburg hat das Datum 2020 und das echte Jubiläum von 750 Jahren vorausschauend für ihr Stadtmarketing genutzt.In Otternhagen (Stadt Neustadt) ist dieses Unternehmen vor sechs Jahren gut gelungen. Das Dorf hat den Schwung ins Jahr 2015 mitgenommen und feierte in 2017 auch „nach 803 Jahren“.Bokeloh (Stadt Wunstorf) feierte im Jahre 2019 777 Jahre Dorfgeschichte, Idensen (Stadt Wunstorf) feierte ein Jahr zuvor 888 Jahre.Die Suche nach der „ältesten Erwähnung“ eines Dorfes wird unterschiedlich sorgfältig vorgenommen. Für den Bereich der Stadt Neustadt und des Amtes Neustadt hat Hans Ehlich Grundlagenarbeit zur Geschichte vieler Dörfer geleistet. 1990 und vielfach an anderer Stelle wies der damals 85jährige Ehlich auf den Unsicherheitsfaktor mancher Aussagen hin.Dennoch wurde eine Tabelle zum Alter der Neustädter Dörfer, die Ehlich in den 1960er Jahren erstellt hatte, noch in den 2000er Jahre weiterverwendet, auch für Luttmersen (siehe weiter unten).Für Metel (Stadt Neustadt) stammt die älteste Erwähnung aus dem Jahre 1221. In einer Ur-kunde des Hochstiftes Hildesheim wird ein Wicboldus de Metelen erwähnt. Er war einer von vielen Zeugen, als Bischof Siegfried Rechenschaft über seine Verwaltung ablegte.Wickbold von Metel war Domherr in Hildesheim, er tritt überwiegend gemeinsam mit seinem Amtsbruder Johann von Brakel urkundlich in Erscheinung. Über Metel liegen bisher nur eine ungedruckte Ortschronik des früheren Lehrers Werner Canenbley vom Beginn der 1950er Jahre, eine „Kurze Geschichte von Metel“ und eine Festschrift des Schützenvereins vor. Metel könnte also im nächsten Jahr feiern, müsste die Vorbereitungen dafür jetzt beginnen.Das gilt auch für einen anderen Neustädter Stadtteil, für Evensen. Evensen wird im Zeitraum 1221-32 als Euenedesen im Calenberger Urkundenbuch aufgeführt. Evensen kann aber – anders als Metel – beim Blick zurück auf die historischen Arbeiten von Frömling und Doll zurückgreifen.Schließlich gibt es auch für Abbensen (Gemeinde Wedemark) einen Anlaß für Rückblick und Vorschau. Abbensen ist wiederum in einer besonderen Situation. Es war jahrhundertelang bis heute ein Grenzort. Deshalb wird das Dorf in vielen Dokumenten in den Archiven erwähnt.Abbensen liegt in der Wedemark. Es gibt Veröffentlichungen über Helstorf und fast alle Nachbardörfer der Gemeinde Wedemark, aber nicht über Abbensen. Lediglich in einer Ausstellung 2017 und einem Buch über die Mühlen der Wedemark werden die Abbenser Mühlen dargestellt. Abbensen wird als Abbenhusen im Jahre 1221 in einer Urkunde genannt.Stadt und Stift Wunstorf bereiten sich bereits auf die 1150-Jahr-Feier im Jahre 2021 vor. Es wird Bezug genommen auf eine Urkunde aus dem Jahre 871, die u.a. Uuonheresthorf (= Wunstorf) nennt.Suttorf (Stadt Neustadt) will schon in diesem Jahr sein 900-jähriges Bestehen feiern. Das Dorf bekam im Jahre 1983 eine Chronik über 750 Jahre Suttorf, weil man das Datum 1223 aus einer Basser Chronik übernahm. Wikipedia.de fasst zutreffend zusammen: "Suttorf wird erstmals vermutlich in Urkunden des Klosters Corvey im frühen 12. Jahrhundert als Villikation Sutdoref erwähnt, die unter dem von 1107 bis 1128 in Corvey wirkenden Abt Erkenbert verfasst wurden. Corveyer Villikationen gab es damals auch in den nahegelegenen Orten Wulfelade und Laderholz." Dieses Registrum Erkenberti wurde einmal angelegt, dann laufend ergänzt, und immer wieder herangezogen, um Besitztitel des Klosters zu beweisen. Das Registrum ist nicht vollständig erhalten, es wurde seit dem 19. Jahrhundert von Historikern diskutiert. Die oben genannte Datierung (nach Udolph) ist zuverlässig.Wulfelade feierte im Jahre 2007 sein 900jähriges Bestehen.Auch Blumenau (Stadt Wunstorf) feiert in diesem Jahr. Im Herbst soll es 700 Jahre Blumenau heißen. Eine Urkunde aus dem Jahr 1317, die „in loco, qui dicitur Borstelde“ nennt, wird vom Stadtarchiv und den Blumenauern nicht als Stichdatum genommen. Aus dem Jahre1320 wird über „des greyen nye hus“ berichtet und über „Blomenow castro nostro“. Der Bischof von Minden verlangte 1317 von den Grafen von Wunstorf, dass er die Wunstorfer Burg schleifen und eine neue in Borstelde (heute Blumenau) errichten soll. Das geschah drei Jahre später in Blomenowe.Das spätere Amt Bumenau war mehr als 400 Jahre wichtig und umfasste zeitweise auch Ahlem und Limmer. Zum Beispiel wurden die herrschaftlichen Mühlen zu Blumenau, Limmer und Ostermunzel im 19. Jh. vom Amt Blumenau zusammen verpachtet.Nöpke (Stadt Neustadt) feierte in 2015 sein 850jähriges Bestehen. Die Erwähnung von Nubike lässt sich auf den Zeitraum 1153 bis 1167 eingrenzen. Im gleichen Jahr freute sich auch Schneeren (Stadt Neustadt) über die Nennung von Snedere in einer Urkunde aus 1215.Anders ging Borstel (Stadt Neustadt) mit seiner Geschichte um. Schon in 1990 freute sich das Dorf über 750 Jahre Geschichte, feierte aber keinen Festakt. Graf Ludolf von Roden/ Wunstorf hatte im Jahre 1240 dem Kloster Mariensee ein Haus in Erpingeborstolt geschenkt. Auch in der 2014 fertiggestellte Dorfchronik wird auch darauf hingewiesen, dass schon in 1202 ein Arnoldus de Erpingeborstelde genannt wurde.Für die Dorfgemeinschaft von Scharrel (Stadt Neustadt) war die 900-Jahr-Feier ein gelunge-nes Ereignis. Man feierte stolze 100 Jahre mehr als die Kernstadt Neustadt und weitere Dörfer im Neustädter Land, aber auch weniger als die (heute) 1.035 Jahre von Basse oder Mandelsloh. Dennoch geht der Bezug auf eine Urkunde aus dem Jahr 1115 fehl. Die Verfasser der Ortschronik berufen sich auf eine Urkunde, die ein Neustädter Historiker, der aber schon gestorben sei, mal gehabt habe. Dort werde ein Veitshof genannt, der in Scharrel gelegen habe. Belastbar hingegen ist das Jahr 1298 als ältester urkundlicher Nachweis für Scharrel:„1298 Juni 27 - Ritter Dietrich von Alten verkauft mit Zustimmung seiner Söhne, dem Abt und dem Konvent des Klosters Marienrode für 100 Mark Bremer Silber vier Hufen Land mit Zehnten, zwei Hofstellen mit den dazugehörigen Gebäuden in Anderten, die er von Bischof Ludolf von Minden zu Lehen hatte. Unter den Zeugen: Graf Gerhard II. von Hallermund, Johann und Ludolf von Goltern, die hannoverschen Bürger Johann vom Steinhaus, Hermann und Dietrich von Rinteln, Arnold von Scharrel, Dietrich von Stöcken und viele andere.“Besonders ärgerlich, weil dauerhaft an prominenter Stelle zu sehen, ist die Datierung für Luttmersen (Stadt Neustadt) auf das Jahr 804. Alle Neustädter Stadtteile sind seit 2019 mit einem Gemälde im Westausgang des Bahnhofs Neustadt präsentiert. Ein Schüler, der sich mit Luttmersen befasste, wurde offensichtlich bei seiner Arbeit allein gelassen. Er malt und behauptet, Karl der Große habe Luttmersen im Jahre 804 besucht. Das wäre sehr deutlich früher als das Jahr 985 für Mandelsloh und Basse, die älteste Erwähnung eines Neustädter Stadtteiles. Luttmersen kann zuverlässig auf das Jahr 1151 bis 1167 datiert werden.Auch Büren (Stadt Neustadt) hatte im Jahre 1215 800 Jahre Geschichte gefeiert. Grundlage war eine Urkunde aus dem Jahre 1215, die einen Hermannus de Buren nennt. „Die herangezogene Urkunde der Grafen von Hoya wird seit 180 Jahren fälschlicherweise in das Jahr 1215 gelegt. Nach Berücksichtigung aller in der Urkunde genannten Zeugen gehört die Urkunde frühestens in das Jahr 1260.“ Der älteste Nachweis wäre damit ein T. de Buren in einer Urkunde aus dem Zeitraum 1221 bis 1232.800 Jahre will auch Harenberg (Stadt Seelze) im nächsten Jahr ausgiebig feiern. Eine Urkunde aus dem Jahre 1220 ist nachweisbar, allerdings auch eine neun Jahre ältere. 