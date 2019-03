„Faszination 300 Jahre Bürotechnik - Schreib- und Rechenmaschinen“

Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, Altgarbsen, ist heute von 14 bis 17 Uhr zum letzten Mal die Sonderausstellung mit dem Thema „Faszination 300 Jahre Bürotechnik“ zu sehen, mit Schreib- und Rechenmaschinen aus den Sammlungen von Dieter Heinrich und Klaus Badur, Garbsen, unter Beteiligung von Wolfgang Rottstedt, Garbsen.

Es ist beeindruckend, wie kreativ Menschen schon vor 300 Jahren waren, um die oftmals mühselige Büroarbeit zu erleichtern. Geniale Erfinder schufen erste Schreib- und Rechenhilfen, die bis zu vollendeten Geräten weiterentwickelt wurden und dann in den 1970ern mit der Einführung elektronischer Geräte plötzlich ihre Bedeutung verloren.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum. Die Heimatvereine Garbsens bieten uns an den Sonntagen Kaffee und Kuchen an. Auf Wunsch können neben den genannten Öffnungszeiten des Heimatmuseums für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Herrn Stölting, Tel. 05137 / 717 65).