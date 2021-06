Einladung zu einem spannendem Kriminachmittag auf Homeyers Hof

Thorsten Sueße liest aus seinem Krimi „Hannover sehen und sterben“ am 11. Juli 2021

Der Verein Hab Mut, zeig Gesicht e. V. freut sich auf eine weitere spannende Krimilesung in dem urig-gemütlichen Ambiente von Homeyers Hof.

Dort liest der hannoversche Autor Thorsten Sueße am Sonntag, den 11. Juli 2021 um 17.00 Uhr aus seinem aktuellen Kriminalroman „Hannover sehen und sterben“.

Töte ich Menschen, ohne mich daran zu erinnern? – Diese Frage stellt sich der 20-jährige Paul. In ihm existieren zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die nichts voneinander wissen. Ein Bestsellerautor wird abends vor seinem Haus in Hannover von einer unbekannten Gestalt getötet. Paul befürchtet der Täter zu sein, kann sich jedoch an nichts erinnern. Kurz darauf beginnt der renommierte Psychiater Dr. Mark Seifert eine heimliche Affäre mit Pauls Mutter, bringt damit eine tödliche Kaskade ins Rollen. Gelingt es Mark Seifert, die Hintergründe einer Tötungsserie aufzudecken, bevor der Täter ein weiteres Mal zuschlägt?

Autor Dr. Thorsten Sueße ist – genauso wie seine Hauptfigur – Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und arbeitet als Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes regelmäßig mit der Polizei Hannover zusammen. Das Besondere an Sueßes Romanen: Sämtliche Kriminalgeschichten orientieren sich an wahren Begebenheiten aus seinem Berufsleben und spielen in Hannover und Umgebung.

Sueße hat zudem langjährige schauspielerische Erfahrung, die er nutzt, um seine Lesungen stimmlich sehr abwechslungsreich und mitreißend zu gestalten.

Wer an diesem spannenden Krimi-Nachmittag (mit leckeren Köstlichkeiten aus der Hof-Küche) teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen!

Karten für die Lesung gibt es ab dem 25. Juni 2021 im Vorverkauf für 11,00 € bei der Buchhandlung Böhnert, Havelser Str. 1, Shopping Plaza Garbsen, sowie an der Abendkasse für 12,50 € am 11. Juli 2021 ab 15.00 Uhr auf Homeyers Hof, Frielingerstr.12, 30826 Garbsen (Horst).

Weitere Informationen im Internet zur Veranstaltung (unter www.depressionen-hannover.de) sowie zum Autor (unter www.thorsten-suesse.de).