Der Verein Wasser für Agnam fördert zwei Bildungsprojekte in Agnam/ Senegal

Fortbildung für eine bessere Landwirtschaft:

Schulbekleidung - Agnam-Garbsen- Hérouville - für eine gute Schulbildung:

Gemeinsam mit der französischen Partnerstadt Hérouville St Clair fördert der Verein eine 14-tägige Fortbildung für fünf Frauen aus Agnam. Die Ausbildung für eine bessere Landwirtschaft in der überregional bekannten Akademie Jardins Afrique https://www.youtube.com/watch?v=m9y_ZMTZdxE hat bereits begonnen.In der Schule wird eine „sparsame, autonome und effiziente Landwirtschaft“ unterrichtet. Ziel dieser Ausbildung ist es, Wissen und praktische Fähigkeiten zu vermitteln, um auf die wachsende Nachfrage nach frischen Produkten unter Berücksichtigung der schwierigen klimatischen Wetterbedingungen zu reagieren.Es wird zunehmend schwieriger, die landwirtschaftlichen Flächen innerhalb der heißen Sahelzone im Norden Senegals zu bewirtschaften. Nach Angaben der Akademie zeigen die Temperatur- und Niederschlagskurven in Senegal steigende Zahlen. In bestimmten Monaten erreichen die durchschnittlichen Temperaturen 44° C und zeitweise bis zu 50° C. Auch die Dauer der Regenfälle und damit die Niederschlagsmengen nehmen ab.Einheitliche Schulbekleidungen sind nach dem Vorbild Frankreichs auch eine Tradition im Senegal und tragen dazu bei, sich mit der Schulgemeinschaft zu identifizieren. Die sozialen Unterschiede, die sich sonst in der Kleidung abbilden, werden nicht mehr sichtbar.Der Vereinsvorstand hat daher für 250 Schulkinder insgesamt 500 Kleidungsstücke mit der Aufschrift „Agnam-Garbsen- Hérouville - für eine gute Schulbildung“ finanziert. Die Bekleidung wurde in der örtlichen Schneiderei hergestellt und anschließend an die Schulkinder verteilt.