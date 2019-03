Dat grote Gewimmel - Insekten in Gärten, Wiesen - Wäldern - 28.3.2019 Stelingen

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Dat is we´er sau wiet: Wi kört Platt. Düt Mal ower de Insekten in de Goarns, Wischen un Holt. Doar wimmelt dat ja man blots sau von Insekten. Oder doch nich - mehr? Jedeen kann dat sülben beleven un rutfinnen. Freuher, na de Autofahrt von A na B, wär de Autoschief schietig, Käfers, Butterfagels, Gnitten, Schnaken un anner Fleigers klevten dot buten an de Schief. De Insektenschwamm harre düchtig Arbeit. Vandage is dat anners, sogar wenn A un B wiet utnannerliggen. Insekten sünn wichtig för de Natur. De Vagels bruk wat tau´n Fräten. Insekten maket, tau´n Bispill, dat Appels, Birnen, Plummen, Beern wassen. Un de veelen Majas und Willis, de Immen, sünn besünners düchtig doarbi, wenn´t um´t Bestäuben geiht.



Dat Sprütten up´n Acker un in de Goarns maket, dat de lütjen Fleigers kum noch to finnen sünn. Bi de Immen steiht´t besünners mee de wilden Immen slecht, un de Imkers hebbet goar nicht sau veele Völker, de sei in´n Lanne upstellen könnt. In Bayern hebbet sei nu en Volksbegehren up´n Pad esettet: Rettet die Bienen. Nu könnt de Politikers nich anners: Sei mött seck damee utnannersetten.



Un dat willt wi ok. Uns Thema is darümme dat "Grote Gewimmel", wat gar nich mehr sau grot is. Da willt wi ower kören, nadinken, nafragen, wat wi daun könnt un sau füdder.

Ok korte Geschichten tau dütt Thema gifft dat - un natürlich ok annere.



De Insekten, düsse Fleiger un Krabbeldeerten, de sünn hel wichtig för uns Natur - för uns Lewen. Ok wenn se männigmol nen beten lästig sünn.



Autsch - Klatsch - Het meck doar ne Gnitte epiekset?



Also: Dönderdag, 28. März 2019, Klock halbig achte, also 19.30 Uhr in´n Sporthof Stelingen



Sei hebbet säker ok wat tau vertellen - oder? -

Seiht wi üsch?



Jürgen B. Hartig

Interessengemeinschaft Plattdeutsch

Stelingen