Das Mut Cafe öffnet am 05.03.2022 im Garbsener Kulturhaus " Kalle"

Der Verein „Hab Mut zeig Gesicht e.V.“ öffnet am 05.02.2022 wieder das Mut Cafe` im Kulturzentrum Garbsen (Kalle).In der Zeit von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr dürfen sich alle Menschen angesprochen fühlen, die sich in einer freundlichen, zwanglosen Atmosphäre zum Verein informieren wollen sowie auch zum Thema psychische Erkrankungen Schwerpunkt liegt hier bei Depressione Das kann aber auch einfach ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in netter Gesellschaft sein.



Eingeladen sind alle die sich in einer zwanglosen freundlichen Atmosphäre informieren wollen zum Thema psychische Erkrankungen sowie auch über den Verein und seine Aktivitäten.

2G Regelung (Datenregistrierung und Personal-&Impfausweis notwendig).



Das Kalle (Kulturzentrum Garbsen), An der Feuerwache 3-5, 30823 Garbsen. Bushaltestelle: An der Feuerwache.

Wer vorher Kontakt mit uns aufnehmen möchte, kann dies gerne unter 0177- 7 140770 tun. Aktuelle Infos gibt es auch unter: www.habmutzeiggesicht.de.