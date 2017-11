Am vergangenen dienstag tauchten scheinwerfer die südseite des Garbsener rathauses in buntes licht.

Leider hatte die meldung einer illumination des gebäudes die irrige annahme erweckt, das ganze rathaus würde in das licht vieler scheinwerfer getaucht.Leider kamen nur wenige zuschauerInnen - und das lag nicht nur am nieselwetter, sondern an der mangelhaften ankündigung der veranstaltung.Schade !