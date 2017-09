Blutspenden in Frielingen

Garbsen : DRK-KiTa Farbenfroh Frielingen |

Am 25.September 2017 ab 16.30 Uhr öffnet die DRK-KiTa Farbenfroh in Frielingen Farlingsweg 10 ihre Türen und begrüßt alle Blutspender/innen auf Herzlichste in ihren Räumen. Auch für eine leckere Versorgung nach dem Spende ist gesorgt mit Brötchen, Broten, selbstgebackenem Kuchen und einer leckeren Suppe.

Zum 3. Mal findet das Blutspenden hier statt und die Veranstalter, der Blutspendedienst und der DRK-Ortsverein Frielingen hoffen, dass viel kommen, um etwas Gutes zu tun, denn jede Blutkonserve, die später entsteht, kann Leben retten.