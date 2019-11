Beginnt Weihnachten schon im September? - Ein plattdeutscher Themenabend

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Die Interessengemeinschaft Plattdeutsch in Stelingen wird sich heute, am 28.11.2019 im Sporthof Stelingen um 19.30 über dieses Thema unterhalten. Ergänzend dazu wäre auch ein Meinungsaustausch zum "Black Friday" bzw. der Black-Friday-Woche oder der Blue-Friday-Woche interessant. Die Werbung dafür füllte dieser Tage die Briefkästen bis an die Kapazitätsgrenze. Vorrangig aber geht es um Weihnachten, das demnächst ja vielleicht schon nach den Sommerschulferien beworben werden wird.



Diskutieren Sie mit. Auf Platt - wenn´s geht. Sonst auch gern auf Hochdeutsch.



Ergänzend, Advent steht ja vor der Tür, stöbern wir in Büchern auf der Suche nach plattdeutschen Geschichten zu Advent und Weihnachten. Ein wenig Stimmung darf sein.



Jürgen B. Hartig

Garbsen

Interessengemeinschaft Plattdeutsch in Stelingen