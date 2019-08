Ausflug nach Hannover der TG Schloß Ricklingen

Am Donnerstag den 8. August 2019 trafen sich 21 Frauen u. Männer Der Turngemeinschaft Schloß Ricklingen zu einem Ausflug nach HannoverDer Wettergott hatte ein Einsehen und ohne Regen ging es mit Bus und Bahn nach Hannover zum Waterloo Platz. Von dort ging es zu Fuß zu dem Museum für Energiegeschichte in der Humboldtstraße. Dort wurde die Gruppe von einer Führerin erwartet, die einen ausführlichen Überblick über die ausgestellten Geräte vermittelte.Sehr interessant waren die Geräte die zum Produzieren von Elektrizität erfunden und erbaut wurden sind. Dieses reichte bis in das 18. Jahrhundert zurück und die Geräte wurden aus Holz gebaut.Im Anschluß wanderte die Gruppe durch die Steintormasch zu einem Restaurant. Gut gestärkt ging es dann weiter zum Herrenhäuser Markt und um 17.20 Uhr mit Bahn und Bus zurück nach Schloß Ricklingen.Allen Teilnehmer/innen hat dieser Ausflug sehr gut gefallen und sie bedankten sich bei Ehepaar Barbara und Eckhard Kutzke, die diesen Ausflug geplant und organisiert hatten.