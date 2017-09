an alle userInnen aus Garbsen: Gestaltet den posterkalender 2018 !

Abgabeschluss ist der 30. september 2017.

Motive ?Ungewöhnliche blickwinkel auf interessante gebäude oder landschaften Garbsens, veranstaltungen z.b. sport, kunst, musik, theater, ausstellungen usw. Eurer fantasie sind keine grenzen gesetzt. Einzige bedingung: Die fotos sollten im stadtgebiet Garbsens aufgenommen worden sein. Es gibt allerdings eine ausnahme: Hat jemand geeignete fotos aus den partnerstädten Garbsens ?Dieser kalender im DIN A 1-format - und seit diesem jahr auch in einer kleineren version - wird seit mehr als 15 jahren in Garbsen kostenlos durch die SPD Garbsen verteilt und wird im laufe des oktobers 2017 wieder zur verfügung stehen. Sobald der kalender vorliegt, gibt es einen entsprechenden hinweis sowohl bei myheimat als auch in der lokalen presse.Abgeben kann man die fotos auch auf einer CD entweder bei mir ( Hans-Werner Blume, Vor der Stauriede 5, Garbsen.Osterwald OE ) oder in den briefkasten des SPD-bürgerbüros in Altgarbsen, Berenbostler Str. 91.