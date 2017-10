Weihnachten naht, ab jetzt wird gnandenlos dekoriert

Heute erfreue ich mich noch an der vorweihnachtlich blühenden Pflanze, die mir gern recht früh blühen mag. Eine nette Erinnerung an das bevorstehende Fest.



Ab morgen hämmern mir dann Aldi und Co. Weihnachten ein - dekorieren- dekorieren- dekorieren.............................

Solar - LED- Lichterketten, Lichterketten, Lichternetze, Lichterschweife, kabellose Christbaumkerzen und, als Glanzpunkt, meterweise Lichterschläuche werden mich auch dieses Jahr in Versuchung führen.