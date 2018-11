Die Selbsthilfegruppe

"Fibromyalgie Garbsen & Umgebung" trifft sich erstmals am 14.11.2018 um 18.30 Uhr in der Silvanusgemeinde in Berenbostel zum gemütlichen Beisammensein und gegenseitigem Kennenlernen.Willkommen sind alle Betroffenen und ihre Partner.