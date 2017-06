Mein Fidget Spinner

" Plötzlich wollen alle diesen Kreisel"



Diesen Artikel im Kopf entdeckte ich meinen Fidget Spinner bei einem An-und Verkauf an der Marienstraße in Hannover.Für vier Euro wurde ich stolzer Besitzer.Was damit anfangen ?Lehrer nerven fällt aus.Folglich drehe ich einsam am Rad bzw. kugelgelagerten Kreisel meines Spinners und nicke ein. Das wäre ich allerdings ohne Spinner besser und schneller.Jetzt kommt das Ding in meine Sammlung der hübschen Unnützlichkeiten.Das Kugellager ist aber toll. Und das surrende Geräusch. Und...