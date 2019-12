Frohes Weihnachtsfest 2019

ein wunderschöner Traum;es stand auf unserm Tisch vor mirein hoher Weihnachtsbaum.Und bunte Lichter ohne Zahl,die brannten ringsumher,die Zweige waren allzumalvon goldenen Äpfeln schwer.Und Zuckerpuppen hingen dran:Das war mal eine Pracht!Da gab´s, was ich nur wünschen kannund was mir Freude macht.Und als ich nach dem Baume sahund ganz verwundert stand,nach einem Apfel griff ich da,und alles, alles schwand.Da wacht´ ich auf aus meinem Traum.Und dunkel war´s um mich:Du lieber, schöner Weihnachtsbaum,sag an, wo find´ ich dich?Da war es just, als rief er mir:“Du darfst nur artig sein,dann steh´ ich wiederum vor dir —jetzt aber schlaf nur ein!Und wenn du folgst und artig bist,dann ist erfüllt dein Traum,dann bringet dir der Heil´ge Christden schönsten Weihnachtsbaum.”Hoffmann von Fallersleben