Wanderung des Frielinger Heimatverein

Einen erlebnisreichen Spaziergang durch die Nordstadt und den Georgen-Garten hatten die Frielinger Heimatfreunde am Wochenende. Unter sachkundiger Führung lernten die Frielinger viel aus der vergangenen Herrenhäuser Zeit. Nach einem Kaffeetrinken in der Schloßküche ging es weiter in Richtung Stöcken. Auf dem Weg dorthin hatten die Wanderer das Glück den Prinzen Ernst-August von Hannover persönlich zu treffen, der gerade in sein Haus wollte. Nach einem netten Gespräch war Prinz Ernst August auch sofort bereit sich mit dem Frielinger Heimatverein auf einem gemeinsamen Erinnerungs Foto ab zu lichten. Für die Heimatfreunde ein bleibendes Erlebnis