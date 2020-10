Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Alte Fahrt und neue Ernte

Interessiert? Dann einfach über den Link Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Während der Einkehr im November 2019 haben wir uns zu einer Rückkehr zum Grünkohlessen in 2020 verabredet. Nun ist es soweit! Im Vorfeld wollen wir jedoch durch eine Wanderung für Appetit sorgen. Die Leineaue mit dem ehemaligen Überschwemmungsgebiet ist nicht nur ein Refugium für Tiere und Pflanzen, sondern auch beliebt für Rad- und Wandertouren. Uns führt der Weg zum Bürgerpark Seelze. Dort legen wir eine kleine Pause ein. Weiter geht es zu dem wenig bekannten Wasserstraßenkreuz in Seelze, wo die ‚Alte Fahrt‘ zu sehen ist. Am Kanal entlang und über die Leinebrücke bei Lohnde geht es durch die Aue zurück zum Treffpunkt und zur abschließenden Einkehr mit Grünkohl aus der neuen Ernte und den üblichen Beilagen. Für die Pause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: ca. 12 km, überwiegend auf gut befestigten Wald- und Wirtschaftswegen ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Stöcke sind nicht erforderlich.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte unseren Kontakt-Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z