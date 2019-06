Sommerfest des SV Frielingen am 22.06.2019

Auch in diesem Jahr hat der SV Frielingen wieder ein Sommerfest organisiert.



Am Samstag, 22.06.2019 ab 14:00 Uhr wird für die Kleinen wieder einiges geboten wie z.B. Kinderschminken, Schnuppertennis, Wasserrutsche, Ponyreiten, Schnuppertischtennis, Hüpfburg, Kinderspiele uvm.



Für das leibliche Wohl wird an diesem Tag ebenfalls gesorgt sein und für die musikalische Untermalung sorgt die Band "DOC JAZZ & AGENT SKIFFLE".



Auf einen tollen Nachmittag freut sich das Team vom SV Frielingen.