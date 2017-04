Seniorennachmittag feiert Muttertag

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Am Mittwoch, den 26.04.2017, um 15.00 Uhr steht der Seniorennachmittag der AWO Osterwald-Heitlingen im Zeichen des Muttertages. Es wird gesungen und Gäste wie Freundinnen und Freunde der AWO sind aufgefordert eine lustige oder besinnliche Geschichte mitzubringen, um sie möglichst selbst vorzulesen. Die festlich gedeckte Tafel mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten wartet in der Begegnungsstätte am Pausenhof der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110 auf Sie.

Auskunft gibt Regina Rach unter Tel. 05131/53453.