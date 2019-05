Schnupperzirkus: TTA bieten in Garbsens stadtteilen kindern am, zirkus zu probieren

Träumer, Tänzer und Artisten, kinder- und jugendvarieté Garbsen

Buntes zelt, seillaufanlage, einräder und viele andere geräte zogen in Garbsens kleinstem stadtteil Heitlingen mehr als zehn kinder an, unter anleitung alles zu erproben. Rund vier stunden lang konnten die kinder nach einer kennenlernrunde alles auszuprobieren, was in einem zirkus zu sehen ist. Und zum schluss zeigte eine akrobatikgruppe den begeisterten eltern die erlernten figuren.freitag, 31.05. 10 bis 14 uhr: Berenbostel, Haus der Jugendsonnabend, 01.06., 10 bis 14 uhr, Auf der Horst, freizeitheim Planetenringsonntag, 02.06., 12 bis 16 uhr, Schloss Ricklingen, an der kirche