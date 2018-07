Rot-Weiße Tafel der TG Schloß Ricklingen

Am 1. Montag nach Ferienbeginn veranstaltet die Turnabteilung der T.G. Schloß Ricklingen ihre rot-weiße Tafel, um die 40zig Frauen finden sich dann zusammen ( Rot-weiß deshalb, es sind die Vereinsfarben der T.G. Schloß Ricklingen ). Jede der Frauen bringt etwas zu essen mit um ein reichhaltiges Büfett zu gestalten, an kreativen Ideen und Vielfalt mangelt es nicht.In diesem Jahr wurde von der Spartenleiterin Margret Wollny zur 4ten rot-weißen Tafel eingeladen. Am 2ten Juli war es wieder soweit, bei Superwetter kamen ca. 40-45 Frauen zusammen, um zu Speisen und zu diskutieren bis in den späten Abend, an Themen mangelte es nicht.Der Vorplatz des Gemeindehauses bot den besonderen Rahmen für diese Veranstaltung.Die Frauen waren begeistert und waren der Meinung diese Tradition weiter aufrecht zu erhalten.Margret Wollny bedankte sich bei den Helferinnen für Ihre Unterstützung.