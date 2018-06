Radwanderung der Turngemeinschaft Schloß Ricklingen nach Resse

Wanderführer Karl Heinz Weber hatte eine schöne und interessante Strecke ausgesucht die durch Wälder und Wiesen ging. So radelten dann die TG über Bordenau, den “Kaffeedamm“ entlang nach Otternhagen. Dort an den kleinen Fluss Auter wurde eine Pause eingelegt. Hier konnte man die Wiederherstellung der „Moorvernässung“ besichtigen, die von TG Mitglied Willi Thiele gut erklärt wurde und von der „EU“ gefördert wird.Über den Fuchsberg ging die Tour dann weiter nach Scharrel zu den Mergelgruben, die von der „Nabu“ angelegt worden sind. Auch hier wurde wieder eine Pause eingelegt, bevor es weiterging nach Resse.Zu Mittag wurde dann sehr gut in dem Griechischen Restaurant „Resseo“ gegessen.Die Rückfahrt ging dann über Osterwald, Frielingen und Horst zurück nach Schloß Ricklingen. Es waren ca. 45 Km auf Asphalt und schönen Waldwegen. Alle Teilnehmer waren den Wanderführer Karl Heinz Weber für diese schöne Radwanderung sehr dankbar.