Garbsen : Netto Parkplatz |

Der Frielinger Heimatverein lädt für Sonntag den 16. Juli zu einer Transferradtour ein. Wir fahren mit Autos und Anhängern in den Neustädter Nordkreis und starten von dort aus zu einer Rundtour durch das Neustädter Land. Es ist ein Besuch beim Schmiedetag in Helstorf und eine Kaffeepause in Mandelsloh eingeplant. Die Fahrstrecke beträgt ca. 28 Km.

Anmeldung bis 10.Juli bei : August Kölling Tel: 05131-52203