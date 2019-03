Osterbingo beim Seniorennachmittag

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Alles dreht sich wieder um das Ei beim Seniorennachmittag der AWO Osterwald-Heitlingen am Dienstag, den 26. März 2019, um 15.00 Uhr. Margret und Karl-Heinz Plantikow laden zum Spiel. Wer die richtigen Zahlen hat und Bingo rufen kann, der kann sich über ein Eierpräsent freuen. Bei der Veranstaltung wird am festlich gedeckten Tisch Kaffee und Kuchen gereicht und natürlich auch gesungen. Gäste sowie Freundinnen und Freunde der AWO sind herzlich eingeladen, in die Begegnungsstätte am Pausenhof der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110 zu kommen.

Anfragen bitte an Regina Rach, Tel. 05131/53453.