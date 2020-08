Mit Yoga und Achtsamkeit gegen Angst und Depression

Garbsen : Kita St. Raphael |

Wenn Zukunftsangst, ständiger Druck und Überforderung krank machen, wird es Zeit, etwas dagegen zu tun!

Mit diesem Workshop lade ich Dich ein,

Deine persönlichen Stärken und Ressourcen wieder zu entdecken,

Deine Fähigkeit zu Freude, Ausdauer und Kreativität neu zu beleben.

Besondere sportliche Voraussetzungen sind nicht erforderlich.

Mund/Nasenschutz nur beim Kommen und Gehen und in der Pause erforderlich.

Die empfohlenen Abstandsregeln werden eingehalten!













Was Dich an diesem Wochenende erwartet :



 Vortrag: „Wie wirken sich Angst und Stress auf Körper und Seele aus und wie kann Yoga helfen?“

 Yogaübungen aus der Tradition des Kundalini Yoga

 angeleitete Meditationen und Achtsamkeitsübungen

 Atemtechniken zur Stressbewältigung

 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson

 Tiefenentspannung mit Hypnose

 Reflexion und Erfahrungsaustausch

 Script für das Praktizieren zu Hause

Wann und wo: Samstag, 15.08.2020 von 11:00 – 16:00 Uhr

Sonntag, 16.08.2020 von 11:00 – 16:00 Uhr

in der Kath. Kindertagesstätte St. Raphael

Mirahof 8, 30823 Garbsen

Teilnahmegebühr: 80,00 € (vor Ort zu entrichten)

Anmeldung: Telefonisch: 05137/10741 oder per Email: a.hagemann@htp-tel.de