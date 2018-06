Am 21. Juni von 17:00 bis 21 Uhr findet am Campus Maschinenbau in Garbsen ein Aktionstag der Universität statt.In der Ausstellung sind vom E-Auto über Pedelecs bis Mikroroller zahlreiche Fahrzeuge zu sehen und können auch getestet werden.Die Region informiert überdie Stadt Garbsen über dieAlle Fahrzeuge, Vorträge, Vorführungen und Zeiten im Flyer auf ADFC Garbsen/Seelze