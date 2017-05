Maifeier in Schloß Ricklingen

Maifeier in Schloß RicklingenAuf dem Hof von Friedel Thiele am 06.05.2017Am Samstag 06.05.2017 hatte Friedel Thiele mit dem Spielmannzug Schloß Ricklingen zur Maifeier ab 17:00 Uhr, auf seinen Hof in Schloß Ricklingen, in Scheune und aufgebauten Zelt eingeladen. Dieses wurde von sehr vielen Schloßricklingern und Anwohner aus der näheren Umgebung angenommen. Auch Ex-Ortsbürgermeister Günther Bartel zählte zu den Gästen, Das Spargelessen, welches die Wirtsleute Guryev vom Gasthaus Schubert geliefert hatten, mit Schnitzel, Kartoffeln und Erbsengemüse war sehr gut und reichlich, und wer wollte bekam auch noch einen Nachschlag.Aber auch an den aufgestellten Imbissbuden bekam man Bratwürste, Getränke und andere Leckereien.Der Spielmannzug Schloß Ricklingen spielte zum Auftakt wieder sehr gekonnt seine beliebten Musikstücke, bis dann die Österreichische „Band 3L“ aus dem Lesachtal in Kärnten die musikalische Gestaltung des Abends übernahm. Diese Band ist in Schloß Ricklingen sehr beliebt und ist auch hier schon oft aufgetreten. Es wurde getanzt und geschunkelt und die Feier ging dann bis spät in die Nacht!Am späten Abend gab dann Friedel Thiele die Gewinne von der Tombola mit den richtigen Losnummern heraus, die vorher von den Anwesenden gekauft worden sind. Hierbei waren schöne Gewinne die teilweise von bekannten Firmen und Geschäfte aus der näheren Umgebung gespendet wurden.Alle Teilnehmer sind Friedel Thiele und seinen Helfern, die viel Arbeit und Mühe hatten, für dieser schönen Maifeier sehr dankbar!