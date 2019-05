Kunsthandwerkermarkt zum Muttertag in Osterwald

Garbsen : Festplatz Osterwald Oberende |

Im Rahmen des Schützenfestes bietet der Schützenverein Osterwald am Sonntag 12.05.19 von 14 bis 18 Uhr einen Kunsthandwerkermarkt an.



An über 20 Ständen auf dem Festplatz gibt ein vielfältiges Angebot, z.b. Schmuck aus Perlen oder Steinen, Drechselarbeiten, Gestecke, scharfe Soßen, Kinderkleidung und Accessoires, Taschen, Hüte, Holzarbeiten u.v.m.



Ab ca. 15.30 Uhr bieten die Schützendamen ein Kaffee- und Kuchenbuffet mit musikalischer Umrahmung an.



Für die Kinder und Jugendlichen stehen Karussell, Autoscooter, Schießbude bereit.