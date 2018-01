Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Mit Schunkeln und Gesang feiern die Freundinnen und Freunde der AWO Osterwald-Heitlingen am Dienstag, den 30. Januar 2018 Karneval. Gute Laune ist angesagt, zu dieser Veranstaltung mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten.

Jedem Besucher steht es frei, lustige Redebeiträge beizusteuern. Es geht los um 15.00 Uhr in der Begegnungsstätte auf der Rückseite der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110.

Gäste sind herzlich eingeladen und wer will, hat Luftschlangen und ein Käppi dabei.

Anfragen bitte an Regina Rach, Tel. 05131/53453.