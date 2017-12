In Frielingen bei Netto hat der McNetto Grillstand wieder geöffnet (Förderverein Fussballsparte SV Frielingen)

Garbsen : Netto Markt |

Wie in jedem Jahr kurz vor Weihnachten steht bei Netto in Frielingen wieder der Grillstand des Fördervereins Fussballsparte SV Frielingen.



Es werden wieder leckere Würstchen, Pommes, heißer Glühwein, kalte Getränke usw. angeboten.



Öffnungszeiten:

08.12.2017 von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

09.12.2017 von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

15.12.2017 von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

16.12.2017 von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

20./21./22.12.2017 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

23.12.2017 von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr



Und nochmals ein großes Dankeschön an Netto, der den Stellplatz für den Förderverein kostenfrei zur Verfügung stellt.