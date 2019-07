Garbsen : Heinz-Fred Schenk |

Der Heimatverein Frielingen lädt für Freitag, 26. Juli, zu einem Besuch der Deister Freilicht Bühne in Barsinghausen ein. Gespielt wird das Musical La Cage aux Folles (Ein Käfig voller Narren). Der Eintrittspreis beträgt 14,50 Euro. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr am Hotel Bullerdieck in Frielingen. Info und Anmeldung sind bis zum 19. Juli bei Gudrun Schenk, Telefon (05131) 2442, möglich.