Garbsen : Frielingen Grillplatz |

Der Frielinger Heimatverein lädt für Freitag, den 20 April zur traditionellen Dorfrunde ein.

Treffpunkt ist um 17:30 Uhr am Grillplatz in Frielingen. Von dort aus geht es in einer kleinen Rad Runde ums Dorf.

Ab 18:00 Uhr beginnt das Grillen bis zum Abend mit gemütlichem Ausklang.

Gäste sind selbstverständlich gerne willkommen . Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.