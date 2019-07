Filmpark Babelsberg: Attraktion für Kinder und Erwachsene.

Die Sehenswürdigkeiten von Potsdam (Schloss Sanssouci), sind hinlänglich bekannt und die Filmstadt mit ihren Filmstudios übergeht man geflissentlich.Was gibt es da schon zu sehen?Die Studios von Hollywood sind jedem ein geläufiger Begriff aber Babelsberg?Damals, weltgrößtes Filmstudio, begann Babelsberg im Jahr 1912 mit der Filmproduktion im Gläsernen Atelier mit dem „Totentanz“ und Asta Nielsen als Hauptdarstellerin.1925 entstand in den Studios der monumentale Stummfilm „Metropolis“, unter der Regie von Fritz Lang, einer der teuersten und bedeutendsten Werke der damaligen Zeit und Filmgeschichte, der leider floppte. Heute ist dieser Monumentalfilm ein Klassiker des deutschen Expressionismus.Es brachte Weltstars wie Marlene Dietrich hervor und auch heute noch geben sich Hollywoodgrößen wie George Clooney hier die Türklinke in die Hand.Doch Babelsberg geriet nach dem 2. Weltkrieg für diejenigen, die im „Westen“ gewohnt haben, so gut wie in Vergessenheit.Manchen Eltern war das Sandmännchen im „Ostfernsehen“ noch ein Begriff. Aber wo wurde die Gutenachtsendung produziert? Hier in Babelsberg.Nach der „Wende“ erfuhr Babelsberg eine Wiederauferstehung. Weltstars wie Matt Damon, Cate Blanchett uvm. haben hier Szenen für Ihre Filme abgedreht und für die laufende Serie von RTL werden hier täglich die Szenen für GZSZ vorproduziert.1993 wurde das Studiogelände in Anlehnung die Universal Studios in Hollywood mit einem Erlebnispark und einer Studio Tour erweitert.Inzwischen sind unter den Firmierungen wie Deutsche Bioskop, Ufa, DEFA und Studio Babelsberg mehr als 3000 Kino- und TV-Filme entstanden.Heute ist das Gelände auch eine Attraktion für Kinder, die Mitmachaktivitäten wie Westernstadt, Mittelalterstadt, der kleine Muck, den original Bauwagen von Löwenzahn, einer Goldwaschanlage, Geisterhaus, um nur einige wenige Sehenswürdigkeiten oder Mitmachattraktionen wie die Tierdressur zu nennen, locken.Die Studio Tour gewährt einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion.Neben der Filmset Tour ist die täglich gezeigte Stuntshow wohl die größte und sehenswerteste Attraktion im Park. Atemberaubende Stunts erfordern täglich eine Mutprobe der Stuntmen und -women und erzeugen bei den Zuschauern Herzklopfen und Atemnot.Ein modernes Gebäude außerhalb des Filmparks zeugt auch äußerlich von digitaler Filmentwicklung mit einer Filmhochschule, die es sich noch leisten kann unter den vielen Bewerbern nur die Besten auszuwählen.Diese Akademie bewirbt sich derzeit um den Titel einer UNESCO-Filmstadt.Bei einer positiven Entscheidung der UNESCO im November wäre Potsdam die erste deutsche Stadt mit dem Titel UNESCO-Creative City of Film, den bislang 13 internationale Städte erworben hätten.An der Bewerbung sind neben der Stadt die Filmuniversität Konrad Wolf, das Medienboard Berlin-Brandenburg und der Filmpark Babelsberg beteiligt.Natürlich gibt es auch Gelegenheit in filmreicher Kulisse wie dem Prinz Eisenherz Restaurant seinen Hunger oder Durst zu stillen und noch vor dem Verlassen im Souvenirshop ein Andenken mitzunehmen.Einfach mal auf diesen Internet Link anklicken und alle Attraktionen kennenlernen.Nicht vorbeifahren, reingehen lohnt sich und auf dem Weg nach Berlin oder wenn man vom Filmpark wieder wegfährt, lohnt ja noch ein kleiner Stopp im Outletshop von Katjes.