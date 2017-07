Familientag am 15. Juli bei Möbel Hesse

Garbsen : Möbel Hesse |

Möbel Hesse lädt am 15. Juli alle „Daheimgebliebenen“ zu einem großen Sommerfest ein. Der von Christoph Dannowski moderierte Event spricht in erster Linie Familien mit Kindern an. Zwischen 12 und 16 Uhr gibt es auf dem Gelände des Garbsener Möbelhauses allerhand zu sehen und zu erleben.

Unterschiedlichste Acts und Aktionsangebote sorgen dafür, dass bei den jungen Gästen keine Langeweile aufkommt: Frank und seine Freunde begeistern mit Livemusik, der Illusionist LennArt verzaubert seine Zuschauer und im Mitmachzirkus „Salto“ zeigen Kinderartisten ihr Können.

Ein weiteres Highlight: Promibäcker René Olivér backt den ganzen Tag über gemeinsam mit den Kindern leckere Erdbeertörtchen. Abgerundet wird das Programm von Walk-Acts, Animation, Modenschauen und einer Hüpfburg.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt: Zwei Restaurants im Haus sowie diverse Stände im Freien verwöhnen die Gäste. Und wer erfolgreich die Möbel Hesse-Schnitzeljagd absolviert erhält ein ganz besonderes Angebot.

Programm von 12-16 Uhr:

Vor dem Haus:

• Bühnenprogramm mit Christoph Dannowski vor dem Haupteingang mit Kinder-Quizrunden, Kinder-Interviews, etc.

o Frank und seine Freunde

Livemusik-Kindershow mit Kinderliedermacher und seinen Puppen

o Kinder-Animateurin Janine Beckefeld

mit Aktionen und Spielen wie Ballontanz, Supertalent (jedes Kind stellt sein größtes Talent vor), „Rettende Insel“, Activity-Bilderrätsel, Kinderreporter

o Kinder-Modenschau nico lina mit zehn Kindern (2x15 Minuten)

o Zauberer und Illusionist LennArt (2x15 Minuten)

o Prinzessinnen-Figuren/Maskottchen-Auftritt

• Neben der Bühne vor dem Haupteingang

o Mitmach-Zirkus „Salto“ mit pädagogischer Betreuung, vielen Mitmach-Geräten (Seile, Jonglage-Kegel, Bällen, etc.) plus drei ausgebildete Kinder-Artisten für kleine Shows

o Hüpfburg

o Schlemmermeile

Im Haus:

• Backkurs für Kinder mit René Olivér

• Schnitzeljagd durch das Haus mit verschiedenen Stationen

• Verlosung Kindergeburtstag im Kinderland

• Kinderschminken



Kontakt:

Möbel Hesse GmbH

Linda Herzog

Robert-Hesse-Straße 3

30827 Garbsen