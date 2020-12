Eine abenteuerliche Reise durch Nordamerika

In der Geschichte geht es um Ella, die eine ganz besondere Reise durch Nordamerika geschenkt bekommen hat.Seit Beginn der Corona-Pandemie ab März 2020 ist das Reisen nur sehr eingeschränkt möglich. Viele Länder haben die Einreise von Touristen gänzlich ausgeschlossen (z. B. den USA und Kanada) und in anderen Staaten ist eine Quarantäne vorgeschrieben.Um den zuhause Gebliebenen einen kleinen Ersatz für die ausgefallene Reise anzubieten, kam mir der Gedanke, eine Online-Reise zu entwerfen. Bewusst habe ich bestimmte Reiseziele nicht „in der Tiefe“ beschrieben und verstehe diese Online-Tour lediglich als Anreiz, damit jeder Interessierte selbst diese Orte später einmal aufzusuchen kann oder um nur das jetzt bestehende Fernweh etwas zu mildern. Lesen Sie die Geschichte bitte möglichst am Ende eines Tages jeweils nur für den einen ausgewählten Tag. Sie haben so die Möglichkeit, eine etwa vierwöchige Reise durch die USA und Kanada mitzuerleben. Auf der Strecke gibt es tatsächlich nur selten eine Bahnverbindung, die erwähnten Orte und Sehenswürdigkeiten existieren und sind anderweitig, z. B. mit dem Auto oder Buschflugzeug zu erreichen. Gerne beantworte ich Fragen dazu, da ich alle wichtigen aufgeführten Reiseziele selbst besucht habe.oder bei jeder Buchhandlung unter Angabe folgender Daten:ISBN-13: 9783752622171, Verlag: Books on Demand