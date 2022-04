Dorfflohmarkt in Schloß Ricklingen

Garbsen : Schloß Ricklingen |

Am Sonntag den 15. Mai findet wieder ein Dorfflohmarkt statt.

Ab 11.00 finden Interessierte wieder ein großes Angebot an Raritäten.

Im ganzen Dorf werden etwa 60 Stände von privaten Anbietern aufgebaut sein, welche mit markanten Luftballons gekennzeichnet sind.

Die Organisatoren Ramona Kölling und Bernd Walter werden die Stände mit entsprechenden Hinweisen versehen.

Eine Standgebühr von 10€ ist bei Abgabe einer Anmeldung zu zahlen.

Der Erlös fließt in Blühstreifen und Insektenhotels, welche im Ort platziert werden sollen.

Vorschläge dazu und Anmeldungen zum Flohmarkt können am 30. April und 1. Mai im Cafe Lieblingsplatz abgeholt werden. Das Cafe ist dann von 14.00 bis 18.00 an beiden Tagen geöffnet und wer leckere Torten genießen möchte kommt auch auf seine Kosten.

Weitere Informationen gibt es unter: 05031-7069116

Am Tag des Flohmarktes ist das Cafe ebenfalls geöffnet. Wir werden die Kucheneinnahmen den Projekten zuführen.