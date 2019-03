Bustour nach Verden mit Spargelessen

Garbsen : Heinz-Fred Schenk |

Frielingen. Der Heimatverein Frielingen hat für Sonntag, 19. Mai eine Tagesfahrt zum Spargelessen in das Restaurant Dillertal in Bruchhausen Vilsen geplant. Anschließend geht es weiter nach Verden. Dort steht ein historischer Stadtrundgang mit Dombesichtigung auf dem Programm. Gestartet wird mit dem Bus um 10:30 Uhr am Hotel Bullerdieck in Frielingen. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind die Fahrt, das Spargelessen „satt“ und der geführte Stadtrundgang in Verden. Gäste sind willkommen.

Anmeldungen bei Heinz-Fred Schenk, Telefon 0172 5184035.