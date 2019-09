Brauni Braunbärs Abenteuer

Das Buch handelt von einem jungen Bären, der in der Wildnis von Alaska lebt, einige Abenteuer bestehen muss und dabei Menschen aus Not rettet.Die Idee zu diesem Buch entstand, als ich meinen Enkelkindern wieder einmal eine Gut-Nacht-Geschichte erzählen sollte und mir dabei meine Erlebnisse während meiner vorletzten Paddeltour (2018) einfielen. Die Geschichte ist zwar frei erfunden, die Bilder entstanden aber während meiner Paddeltour.Das Buch kann in jeder Buchhandlung oder auch bei Amazon unter der ISBN 9783739248011 bestellt werden.