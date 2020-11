Baubeginn für den L'Osteria Freestander auf dem Gelände von Möbel Hesse

Mit dem preisgekrönten Restaurantkonzept L’Osteria kommt die Symbiose aus Klassikernder italienischen Küche und modernem Lifestyle nach Hannover/Garbsen auf das Geländevon Möbel Hesse. L’Osteria Joint-Venture Partner Jan Hausen, der bereits die Restaurantsin Hannover, Braunschweig, Göttingen und Kassel betreibt, betont: „Dieser Standort istbereits seit 2012, dem Jahr des L’Osteria-Starts in Hannover“, weit oben auf der Listeunserer Expansionswünsche.“Die Markengastronomie L’Osteria betreibt in Deutschland bereits Restaurants an mehr als100 Standorten. Die L’Osteria investiert an diesem Standort gemeinsam mit der MöbelHesse Wohnpark GmbH rund 3,5 Millionen Euro in „einen Standort mit großem Potenzial“,so Hausen.Für den Standort Hannover/Garbsen plant L’Osteria einen sogenannten Freestander 3.0 inein freistehendes Gebäude in der mittlerweile dritten Bauversion auf rund 2.500Quadratmetern Grundstückfläche. Der Freestander wird eine Nutzfläche von rund 750Quadratmetern haben und etwa 225 Sitzplätze im Innen- und Barbereich sowie rund 160Sitzplätze im Außenbereich bereithalten.„Wir sind uns sicher, dass die Ansiedlung der L’Osteria eine hochattraktive Erweiterung desderzeitigen gastronomischen Angebotes an der Bundesstraße B6 darstellt. Wir freuen unsauf täglich ca. 45.000 Verkehrskontakte“, schwärmt Jan Hausen. Mit großer Freude wird derAbschluss des Vertrages auch von Möbel Hesse aufgenommen „Wir freuen uns auf eineweitere große Gastronomieansiedlung hier in Garbsen und können mit diesem Konzept einneues Highlight für die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität unserer Kunden schaffen.“, soInhaber Robert Andreas Hesse.