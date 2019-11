AWO Weihnachtsfeier

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Am Sonntag, den 01. Dezember 2019, findet die Weihnachtsfeier der AWO Osterwald-Heitlingen um 15:00 Uhr in der Küche der Grundschule Osterwald an der Robert-Koch-Str. 110 statt. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang.

Besondere Gäste der Seniorinnen und Senioren ist eine Gruppe aus dem AWO Kindergarten Bredingsfeld. Sie und ihre Groß-/Eltern und Begleitpersonen nehmen zwischen den Vereinsmitgliedern im Raum an der Kaffeetafel mit Kuchen teil.

Über Weihnachtsgeschichten und Gedichte aus den Reihen der Mitglieder sowie ein kräftiges Mitsingen freuen wir uns.

Zum Ausklang findet ein Imbiss für die Mitglieder des AWO Ortsvereins statt.

Anfragen an Regina Rach unter Tel.: 05131 53453