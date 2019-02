AWO Jahreshauptversammlung

Garbsen-Osterwald: Begegnungsstätte Grundschule Osterwald |

Die AWO Osterwald-Heitlingen hält ihre Jahreshauptversammlung am Samstag, den 09.03.2019, um 15.00 Uhr in der Begegnungsstätte auf der Rückseite der Grundschule an der Robert-Koch-Straße 110 ab.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. Wahlen eine/s/r Beisitzer/s/in und eine/s/r Revisor/s/rin. Ferner wird über die Einladung zum Besuch der Veranstaltung des AWO Bezirks Hannover zum 100jährigen Bestehen der AWO im Heidepark Soltau gesprochen. Weiterhin erfolgen die Berichte aus der Arbeit des Vorstandes, der Neigungsgruppen und der RevisorInnen mit dem Antrag auf die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, insbesondere bei einem herzhaften Imbiss die Gelegenheit zum Gespräch mit Freundinnen und Freunden zu nutzen.

Fragen und Anträge an Lothar Rach, Tel. 05131/53453