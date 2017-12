Amateurfunk für Einsteiger - Lehrgang zur Lizenzprüfung im DARC e.V. Ortsverband Garbsen erfolgreich absolviert

Die Mitglieder des DARC Ortsverbandes Garbsen haben dafür seit August 2017 an insgesamt 10 Wochenenden einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung „Erwerb der Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst“ (Lizenzprüfung Amateurfunk) - durchgeführt. Ziel des Kurses: Erwerb der Lizensklasse E (Einsteigerklasse).Die Teilnehmer wurden durch erfahrene Funkamateure aus dem Ortsverband fit gemacht, um anschließend erfolgreich die Prüfung zu bestehen. Das Ganze aber ohne Schulstress, in geplant lockerer Atmosphäre.Neben dem theoretischen Unterricht wurde auch praktischer Funkbetrieb mit einem Ausbildungs-Rufzeichen im Vereinsraum (Clubstation) in der Grundschule in Garbsen-Osterwald angeboten.Am Donnerstag, dem 07.12.2017, hat bei der Bundesnetzagentur in Hannover die notwendige Prüfung stattgefunden.Von den zehn Teilnehmern des Lehrgangs haben sieben Kandidaten an der Prüfung teilgenommen, drei Kandidaten waren leider aus beruflichen Gründen kurzfristig verhindert und werden die Prüfung im Januar 2018 nachholen.Sechs Teilnehmer haben die Prüfung in allen Teilen mit Erfolg bestanden und konnten im Anschluss die begehrte Urkunde in Empfang nehmen.Ein Teilnehmer wird mit den drei verhinderten Kandidaten im Januar die Prüfung wiederholen und dann hoffentlich bestehen.Amateurfunk ist ein Funkdienst mit persönlichen Perspektiven. Das Hobby, das in einzigartiger Weise Technik und Kommunikation auch mit Sport kombiniert. Amateurfunk bietet für Jung und Alt gleichermaßen vielschichtige Anreize.Selbst in Zeiten von Internet und Mobiltelefon hat der Amateurfunk nichts von seiner Faszination verloren, im Gegenteil, viele dieser neuen Techniken lassen sich mit unserem Hobby verbinden und sind aus einigen Bereichen nicht mehr wegzudenken.Amateurfunk ist ein faszinierendes Hobby für technisch interessierte Menschen, gleich welchen Alters. Funkstrecken mit Computer und WLAN aufbauen und dabei die neuartigen, digitalen Betriebsarten nutzen (siehe HamNET), oder ganz konventionell mit dem Mikrofon oder der Morsetaste mit Funkamateuren im In- und Ausland in Kontakt treten, dieses Hobby bietet ungeahnte Möglichkeiten. Amateurfunk-Fernsehen, der Selbstbau von Funkgeräten und Antennen sind nur einige Spielarten des Amateurfunks.